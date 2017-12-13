محمد الجلاهمة

اعتدى مواطن شاب على وافد بنغالي بعد وقوع حادث بينهما. وكان البنغالي قد أبلغ مخفر السالمية انه تعرض للضرب من الشاب.

وبين مصدر أمني أن المبلغ أفاد في شكواه لرجال الأمن بأنه بعد وقوع الحادث نزل إلى جانب الطريق ليتخاطب مع الشاب لكنه فوجئ به يعتدي عليه بالضرب مما أدى إلى إصابته بكدمة في الوجه ثم لاذ بالفرار.

وزود البنغالي رجال الأمن بأوصاف الجاني ونوع مركبته وتم تكليف رجال المباحث لإجراء مزيد من التحريات لضبط المتهم.

من جهة اخرى، تقدم وافد باكستاني يعمل سائق مركبة اجرة وأبلغ عن تعرضه للضرب من قبل وافدين مصريين، وذلك في منطقة الفنطاس، وسجلت قضية اعتداء بالضرب.