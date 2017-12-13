أحال رجال أمن الأحمدي وأمن الفروانية مواطنين ووافد مصري الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات لحيازة وتعاطي المواد المخدرة، حيث كشفت مخالفة مرورية عن مصري عثر بحوزته على مادة عشبية يرجح انها مخدرة، اما المواطنان فقد أدى فقدانهما الوعي مقابل احد المطاعم الى اكتشاف 10 دنانير محشوة بمادة الحشيش.

وكانت احدى دوريات امن الاحمدي قد شاهدت مركبة غير مقيدة بالخطوط الارضية فتم استيقافها وتبين ان قائدها وافد مصري من مواليد 1991 وكان بحالة غير طبيعية، وبتفتيشه احترازيا عثر على كيس شفاف بداخله مادة عشبية خضراء يشتبه انها كيميكال، فتم احتجازه تمهيدا لإحالته الى جهة الاختصاص.

وفي منطقة العارضية، ورد بلاغ من غرفة العمليات بوجود اشخاص بحالة غير طبيعية امام احد المطاعم فانتقلت دوريات الامن العام الى موقع البلاغ، حيث شوهد مواطنان بحالة فقدان وعي، وبتفتيشهما احترازيا تبين ان معهما 3 سجائر ملفوفة وملغمة، بالاضافة الى ورقة بـ 10 دنانير مخبأ بها قطعة مخدرات، وبالاستعلام عنهما تبين ان احدهما مطلوب للتنفيذ المدني بمبلغ 1186 دينارا، وأحيلا الى جهة الاختصاص.