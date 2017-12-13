نفت وزارة الداخلية اليوم ما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي عن إضراب أحد نزلاء السجن المركزي عن الطعام مؤكدة ان ذلك عارٍ عن الصحة تماما ومجرد افتراء ليس له أي أساس من الواقع.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة في بيان صحفي أنه لم يتم تلقي أي شكوى من أي نزيل بالسجن المركزي تتعلق بإساءة المعاملة كما أن "الوضع الصحي العام للنزيل المذكور جيد ولا يشكو من أي عارض صحي".

وأشارت الى ان "ضباط الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية قاموا بزيارة النزيل واستفسروا منه عن قيامه بالإضراب عن الطعام فنفى ذلك" مؤكدا أنه "لم يضرب عن الطعام وليس في نيته أن يضرب".

وحول مزاعم عدم تلقي النزيل الرعاية العلاجية شددت الوزارة على ان ذلك " ادعاء كاذب حيث ان منع أو صرف الأدوية والعلاجات للنزلاء ليس من اختصاص أو صلاحية الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بل من اختصاص المستشفى المعني والطبيب المختص التابع لوزارة الصحة فهو الذي يقرر ذلك".