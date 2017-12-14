أحمد خميس

شرع رجال إدارة بحث وتحري محافظة الجهراء في البحث عن شخصين احدهما انتحل صفة مباحث وذلك عقب قيام شابين كويتيين بتسجيل قضية حملت مسمى انتحال صفة واتلاف عمدي في مخفر شرطة الواحة.

وجاءت القضية لتحمل رقم «448/2017» جنح.

وكان مواطنان الأول يقيم في منطقة صباح الناصر من مواليد 1997 ويعمل طالبا، والثاني من مواليد 1996 ويسكن منطقة النعيم قد ابلغا مخفر شرطة الواحة انهما تعرضا للاعتداء بالضرب واتلاف مركبتهما عمدا وأن احد المدعى عليهما انتحل صفة مباحث وسردا تفاصيل ما حدث بقولهما انهما وفيما كانا على متن مركبة اميركية موديل 2014 على الدائري الرابع مقابل منطقة القصر قامت مركبة فارهة بالاصطدام بهما.

ولدى قيامه بانتهاز الفرصة للتوقف وجد المركبة التي اصطدمت بهما تشغل فلاشر وكان فيها شخصان طلبا من قائد المركبة رخصة القيادة، فسألهما عن طبيعة وظائفهما فأخبراه انهما مباحث فطلب هويتهما لكي يتأكد منهما فذهب احدهما الى المركبة وأحضر عجرة وضربهما بها وهرب، حيث قام المعتدى عليهما بملاحقتهما واصطدما بهما عمدا عدة مرات على الطريق الدائري الرابع لكنهما لاذا بالفرار.