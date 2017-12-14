هاني الظفيري

انتهت قضية سرقة مركبة فارهة بخدعة الشراء وطلب فحصها بحادث مروري عنيف على طريق الملك فهد.

وبحسب مصدر امني فإن اللص اصيب بجروح خطيرة جراء الحادث، فيما توفي شخص كان برفقته داخل السيارة المبلغ عن سرقتها في مخفر الصالحية برقم 625/2017.

واستنادا الى مصدر امني، فإن مواطنة تعمل مدرسة تقدمت قبل 3 ايام ببلاغ سرقة ونصب واحتيال، مشيرة الى انها عرضت سيارتها الفارهة للبيع عبر وسائل التواصل وتلقت اتصالا من شخص تظاهر بأنه معجب بالسيارة ويريد شراءها وتم الاتفاق على السعر واشترط ان يقوم بفحص المركبة لدى احدى الشركات المتخصصة بذلك.

وتابعت: لم يعد الشخص وانتظرت طيلة يوم كامل فلربما حدثت ظروف، وحينما اتصلت عليه وجدت هاتفه مغلقا، فتوجهت الى مخفر الصالحية وسجلت قضية.

ويوم اول من امس تلقت صاحبة السيارة المسروقة بلاغا من عمليات الداخلية بأن سيارتها تم العثور عليها ولكن من كان على متنها اصيب بجراح خطيرة وتعرضت المركبة لتلفيات جسيمة جراء الحادث، وان هناك شخصا كان برفقته توفي.