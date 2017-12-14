المواطن أصيب بحروق والسيارة تفحمت

محمد الجلاهمة

شهد طريق الملك فهد مقابل جسر الضهر حادثا مأساويا تمثل في تصادم عنيف أدى الى احتراق مركبة وكاد يودى بحياة مواطن لكن العناية الإلهية أنقذته واقتصرت إصاباته على حروق بالقدمين والساقين، وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء ان غرفة العمليات تلقت بلاغا عن وقوع حادث تصادم وانقلاب شاحنة ووجود شخص محشور بالمركبة وعلى الفور هرع رجال إطفاء مركز مبارك الكبير بقيادة رئيسه المقدم علي المرزوقي إلى الحادث وعند الوصول تبين انه حادث تصادم وانقلاب شاحنة على مركبة مواطن على طريق الملك فهد مقابل جسر الظهر ونتج عن الحادث احتراق المركبة واحتجاز المواطن داخلها وتم إنقاذه وإخراجه من المركبة، حيث أصيب بحروق في القدمين والساقين وتم نقله الى المستشفى عن طريق الطوارئ الطبية ومكافحة الحريق وإخماد المركبة وتم رفع المركبة عن الطريق، تواجد رجال الداخلية والطوارئ الطبية في الحادث.