هاني الظفيري

تداول نشطاء على نطاق واسع بلاغا غريبا تلقته عمليات الداخلية، والذي من خلاله يتصل شخص مجهول على 112 لترد عليه إحدى الموظفات ويقول لها: «وش حيلة المشتاق؟» فاندهشت من كلام المتصل فسألته: عفوا، فكرر قائلا لها «وش حيلة المشتاق؟»، فكان ردها: حيلة المشتاق اني راح أطرش لك دورية.

وبحسب مصدر أمني، فإن رجال وزارة الداخلية شرعوا في البحث عن المتصل، مشيرا الى ان عمليات الداخلية سجلت جميع المكالمات الواردة وان جميع الاتصالات التي ترد إلى «العمليات» مسجلة.

يشار إلى أن صاحب المكالمة بث المقطع الصوتي والمحادثة التي دارت بينه وبين 112.