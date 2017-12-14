أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من إضراب أحد النزلاء بالسجن المركزي عن الطعام، عار عن الصحة تماما وافتراء ليس له أي أساس من الواقع.

وفندت الإدارة هذه المزاعم، موضحة انه لم يتم تلقي أي شكوى من أي نزيل بالسجن المركزي تتعلق بإساءة المعاملة، كما ان الوضع الصحي العام للنزيل المذكور جيد ولا يشكو من أي عارض صحي، وان ضباط الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية قاموا بزيارته واستفسروا منه عن قيامه بالإضراب عن الطعام، فنفى ذلك، مؤكدا انه لم يضرب عن الطعام وليس في نيته أن يضرب.

وذكرت الإدارة أنه بشأن عدم تلقي النزيل العلاج فهو ادعاء كاذب، حيث ان منع أو صرف الأدوية والعلاجات للنزلاء ليس من اختصاص أو صلاحية الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، بل تقوم به المستشفى المعني والطبيب المختص التابع لوزارة الصحة باعتبارهما من يقرران ذلك.