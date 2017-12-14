هاني الظفيري

أحال رجال الأمن العام وافدتين الأولى عراقية والثانية أردنية للابعاد بعد ضبطهما يقومان بالتسول في إطار حملة موسعة قام بها قطاع الأمن العام لملاحقة المتسولين والمتسولات انطلاقا من تعليمات مشددة الى كافة القطاعات الأمنية الميدانية والأمن العام والنجدة والمباحث الجنائية بهذا الخصوص لكونها ظاهرة غير حضارية.

وبحسب مصدر امني فإن رجال أمن الأحمدي أوقفوا متسولة في مقبرة الصليبخات، أما الأخرى فهي اردنية وضبطت في أسواق العقيلة وتبين انها تمكنت من حصد 117 دينارا خلال أقل من 3 ساعات.

ومن المقرر استدعاء كفيلي العراقية والاردنية من قبل مباحث شؤون الاقامة لاتخاذ اجراءات بحقهما قد تصل الى الابعاد الاداري ايضا- إذا كانا وافدين- باعتبار كفيلي الوافدتين غير قادرين على أداء واجبهما تجاههما.