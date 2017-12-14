محمد الدشيش

أدرج اسم وافد إيراني على قوائم المطلوب القبض عليهم بمجرد الوصول الى البلاد، وذلك بعدما تقدم وافد من جنسيته يعمل صائغا ببلاغ الى مخفر شرق متهما إياه بالنصب عليه وأخذ مصوغات بقيمة 12 ألف دينار والهرب.

وبحسب إفادة المجني عليه فإن المدعى عليه يعمل مندوبا بين محلات المجوهرات وأنه أخذ منه ذهبا ومجوهرات قيمتها 12 ألف دينار واكتشف اختفاءه عن الأنظار، ولدى الاستعلام عن المدعى عليه تبين أنه هرب الى تركيا في نفس يوم تسلمه المجوهرات منه، ولم يعرف ما إذا كان المتهم سيعود الى البلاد مرة أخرى أم لا.

من جهة أخرى، انتقل فريق من الأدلة الجنائية الى مقر شركة في شارع فهد السالم لرفع البصمات من داخلها، وذلك بعد أن قام لص مجهول بكسر الباب الخارجي للشركة وسرقة مبلغ 5300 دينار، وتبين أن السرقة وقعت قبل الفجر.