عثر بداخلها على آلات حادة وأحيلت إلى كراج الحجز

هاني الظفيري - محمد الجلاهمة

قادت مركبة لا يوجد بها دعامية إلى اكتشاف شابين خارج نطاق التغطية.

ووجه مدير عام مديرية امن الأحمدي العميد عبدالله سفاح بإحالة الشابين الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأرفق في ملف الإحالة آلات حادة إلى جانب المضبوطات والمواد المخدرة وأدوات تعاط التي كانت بحوزتهما على أن يخضع الشابان لتحقيقات اضافية للوقوف على اسباب حيازة الادوات الحادة وسط اشتباه في ان يكونا متورطين في جرائم سرقة او سلب.

وبحسب مصدر أمني فإن إحدى دوريات امن الاحمدي وخلال جولة لها في منطقة المنقف شاهد أفرادها مركبة مخالفة لقانون المرور حيث كانت لا تحمل دعامية خلفية وعند استيقافها شوهد على متها شخصان، أحدهما مواطن من مواليد 1995 وعند طلب اثباته تبين انه بحالة غير طبيعية، ولدى قيامه بإخراج اثباته الشخصي شوهد لديه كيس شفاف بداخله مادة بيضاء يشتبه أنها شبو وبتفتيشه احترازيا قبل صعوده الدورية عثر في جيبه الايمن على علبة سجائر بداخلها ظرف به شبو وظرف آخر به مادة بنية اللون يشتبه أنها حشيش بالاضافة الى كبسولة مؤثرات عقلية «سيركوين» فيما عثر مع المدعى عليه الثاني الذي تبين لاحقا أنه خليجي من مواليد 1999 على ادوات تعاط ولمبة وآلات حادة بيضاء وتمت احالتهما إلى المكافحة فيما احتجزت المركبة بكراج الحجز.

من جهة اخرى، تمكن رجال الامن العام من ضبط مواطن و4 آسيويين بحالة غير طبيعية في نقاط تفتيش بمناطق الصليبية وسعد العبدالله والفروانية.

وكانت احدى نقاط التفتيش عند مدخل الدائري الرابع بمنطقة سعد العبدالله قد رصدت مركبة من دون لوحات يقودها مواطن بحالة غير طبيعية، فتم استيقافه للاستعلام عن المركبة، وشوهد بجواره كيس شفاف وبداخله مادة عشبية اللون يشتبه بأنها مخدرة.

وفي نقطة تفتيش اخرى بمنطقة الصليبية تم توقيف وافد هندي يقود مركبة يابانية كان بحالة غير طبيعية وتخرج من فمه رائحة كريهة، وشوهد معه بطل يشتبه بداخله مواد مسكرة، فتم توقيفه، وعثر في المركبة على عدد كبير من الفنانين على المقعدين الامامي والخلفي وتم احصاء عددها وتبين انها 76 قنينة واحيل الى جهة الاختصاص.

وفي منطقة الفروانية وردت معلومات بوجود آسيويين يقومون بتصنيع المشروبات المحلية وبيعها، فتم تكليف رجال امن مخفر المنطقة بضبطهم، وتم ضبط 3 وافدين من الجنسية الآسيوية بإحدى الساحات الترابية وبحوزتهم 60 قنينة خمر بداخل مركبة يابانية وتمت احالتهم الى الجهات المختصة.