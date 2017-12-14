هاني الظفيري

أقدم مواطن في عقده السادس على الانتحار شنقا داخل منزله بمنطقة مبارك الكبير، فيما قال أقارب المواطن إنه كان يعاني من اضطراب نفسي ويعالج في مستشفى الطب النفسي، وجار التأكد من تلك المعلومات من قبل الاجهزة المختصة.

وكانت عمليات وزارة الداخلية قد تلقت صباح امس بلاغا يفيد بانتحار مواطن، وعلى الفور توجه الى موقع البلاغ عدد من رجال الأمن والادلة الجنائية ومباحث مبارك الكبير حيث شوهدت جثة المجني عليه معلقة في حبل أخذ في الارتخاء تدريجيا بفعل ثقل الجثة.

وتبين من المعاينة الاولية ان الوفاة مرعليها ساعات قبل اكتشافها من قبل أسرة المنتحر، وسجلت قضية انتحار، وجرى تسليم الجثة الى اسرة المتوفى تمهيدا لإتمام إجراءات الدفن.