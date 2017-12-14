عبدالكريم أحمد

نفى مصدر قضائي صحة المعلومات المتداولة بشأن إسناد النيابة العامة تهمة الشروع في القتل إلى المقيم المصري وحيد محمود على خلفية المشاجرة التي نشبت أخيرا بينه وبين مواطن شاب داخل محل لتصليح الدراجات النارية، موضحا ان النيابة لم تتخذ أي إجراء بالقضية حتى الآن.

وأفاد المصدر لـ «الأنباء» بأن وكيل نيابة العاصمة فهد العوض تسلم أمس ملف القضية من مكتب تحقيق مخفر الشويخ الصناعية الذي قرر إحالة القضية للنيابة بعدما وردت إليه تقارير طبية تبين جسامة الإصابات، مشيرا إلى أن الملف يتضمن اتهامات المخفر وهي تنصب حول التعدي بالضرب والسب وإحداث آلام بدنية شديدة للمواطن وتهمتي الضرب والسب للمصري.

ولفت إلى أن النيابة العامة ستقرر طبيعة الاتهامات التي ستسند إلى المتهمين، مضيفا ان المتهم الكويتي سيعرض صباح اليوم على وكيل النيابة للتحقيق معه للمرة الأولى، فيما يرجح استدعاء المتهم المصري يوم الأحد المقبل لسماع أقواله والتحقيق معه.