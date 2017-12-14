محمد الدشيش

أنقذ رجال الإطفاء مواطنة ثلاثينية وسائقا آسيويا أصيبا وانحشرا في مركبتيهما بعد تصادم وقع بينهما على الدائري السادس، وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء ان غرفة العمليات تلقت بلاغا عن وقوع حادث تصادم ووجود اشخاص محشورين بالمركبة وعلى الفور هرع رجال إطفاء مركز الفروانية بقيادة المقدم خالد كنعان إلى موقع الحادث وعند الوصول تبين انه حادث تصادم بين مركبتين على طريق الدائري السادس مقابل منطقة إشبيلية ونتج عنه احتجاز مواطنة في الثلاثين من العمر وسائق سيارة آسيوي الجنسية داخل المركبة وتم إنقاذ المحتجزين وإخراجهما وتسليمهما للطوارئ الطبية حيث أصيبا بإصابات خفيفة.