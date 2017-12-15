محمد الجلاهمة

أمر وكيل نيابة الأحمدي بتسجيل قضية بحق مواطن يدعى (م.ح.) من مواليد 1989 حملت عنوان «اعتداء بالضرب» وإهانة موظف أثناء تأدية مهام عمله واتلاف مال الدولة، وجاءت القضايا التي اتهم بها المواطن على خلفية أقوال ضابط في مباحث مخفر علي صباح السالم. وبحسب افادة ضابط المباحث فإن المدعى عليه كان قيد التحقيق، وخلال التحقيق معه فوجئ بالمتهم يخرج عن نطاق السيطرة ويتهجم ويقوم بالاعتداء عليه بالضرب والإهانة وعليه تجمع رجال المباحث والمخفر وتمت السيطرة على المواطن وإيداعه النظارة. ومضى ضابط المباحث في أقواله بالقول: بمجرد دخول المتهم الى نظارة مخفر علي صباح السالم قام بالقفز حتى طالت يداه أسلاكا معلقة على حائط نظارة الرجال، ومزقها ما تسبب في تعطل جميع كاميرات المراقبة داخل المخفر، هذا ووجه وكيل النيابة بإحضار المتهم للعرض عليه يوم الأحد المقبل.