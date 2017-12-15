محمد الجلاهمة

سجل مواطن في العقد الثالث من عمره في مخفر شرطة الأحمدي قضية حملت مسمى «التهجم والاعتداء بالضرب» ورقم 522/2017، وأرفق في ملف القضية تقريرا طبيا يشير الى جرح قطعي في الرأس. وبحسب إفادة المبلغ ويدعى (د.ي.) من مواليد 1989 فإنه كان يسير على طريق الملك فهد ولاحظ تتبعه من قبل مركبة سوداء اللون كوبيه بداخلها 3 شباب وفتاة، حيث تجاهل المتابعة، الا ان المركبة قامت بالسير خلفه حتى تم إجباره على التوقف أمام بقالة، ومن ثم نزل الشباب الثلاثة الذين كانوا في المركبة، فيما لم تنزل الفتاة، وقاموا بالتهجم عليه بالاعتداء بالضرب وأحد المتهمين كان يحمل في يده درنفيس واستخدمه في ضربه على رأسه.

هذا وحدد المجني عليه أوصاف المركبة بـ «ألمانية» سوداء اللون، باب واحد، والرقم الإداري 5، مشيرا الى انه لم يتمكن من التقاط كامل رقم المركبة. هذا وبسؤال المبلغ عما اذا كانت هناك عداوة او يعرف ايا من أطراف المشاجرة أجاب بـ «لا»، لافتا الى ان المتابعة له كانت نتيجة خلاف على أولوية السير، كما اكد لمحقق مخفر الأحمدي قيام الجناة بكسر الزجاج الخلفي لمركبته.