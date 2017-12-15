كوكتيل مخدرات مع مواطن على «الخامس»

هاني الظفيري ـ سعود الدعيج

أسفر الانتشار الأمني المنظم لرجال امن حولي تحت اشراف مدير عام مديرية امن حولي اللواء عابدين العابدين عن ضبط العديد من المتعاطين وحائزي المواد المخدرة بأشكالها. وفي التفاصيل، قام رجال امن حولي بضبط مواطنين في منطقة السالمية- شارع عمان، حيث اشتبهوا بمركبة متوقفة خلف معهد صحي في نفس المنطقة كان بداخلها شخصان بحالة غير طبيعية وبعد تفتيشهما احترازيا عثر بحوزتهما على سيجارة ملفوفة بالحشيش ومواد مخدرة وأدوات حادة (سكين) وتمت إحالتهمت الى مكافحة المخدرات. وتم ضبط مواطن آخر في نفس المنطقة بعد الاشتباه فيه وهو بحالة غير طبيعية وبعد طلب تفتيشه عثر بحوزته على شرائط لاريكا المخدرة وأحيل الى جهة الاختصاص. وأيضا في شارع عمان ضبط مواطن من قبل امن حولي وبحوزته سجائر ملفوفة وكيس كيميكال ومبلغ مالي حصيلة البيع، بالإضافة الى ضبط مواطن في الدائري الخامس مقابل منطقة السالمية يقود مركبة بجانب حارة الأمان وقام رجال الامن بتفتيشه وعثر بحوزته على 15 حبة نوع لاريكا و79 حبة نوع فاليوم و53 ترامادول و16 حبة نوع اكسنكس المخدرة، وتمت احالته الى الجهة المعنية.

كما تم ضبط مواطن آخر في السالمية- شارع قطر بحوزته كيس شفاف بعد مطاردته على الأقدام وتم ضبطه وإحالته الى جهة الاختصاص. وتمكن امن حولي من ضبط مصري بحوزته 3 اكياس كيميكال وكيس شبو ومبالغ نقدية، وتم إحالة الموقوفين الى جهات الاختصاص.