محمد الجلاهمة ـ عبدالله قنيص

وجه مدير عام مديرية امن الاحمدي العميد عبدالله سفاح بإبعاد 6 وافدات جديدات لتضاف الوافدات الستة الى اثنتين تم ضبطهما يوم الاربعاء الماضي وأحلن للإبعاد تمهيدا لإجراءات لاحقة تتمثل في استدعاء كفلائهن واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم قد تصل الى الإبعاد الإداري، وجار ضبط المتسولات الست وجميعهن من الجنسية الأردنية في أعقاب حملة شارك فيها عنصران نسائيان من الشرطة النسائية. وبحسب مصدر أمني فإن المتسولة الأولى وتدعى (ص.ع.ل) ضبطت مقابل مستشفى العدان وعثر معها على 75 دينارا و11 ريالا قطريا. وفي العقيلة ومقابل احد الاسواق الشعبية تم ضبط اردنية عثر معها على 517 دينارا وفي نفس الموقع وعلى بعد أمتار ضبطت اخرى وبحوزتها 25 دينارا وفي سوق الصرافين تم ضبط اردنية تدعى (س.أ.ع) وبحوزتها 6 دنانير وفي سوق الفحيحيل تم ضبط اردنية تبين ان اقامتها منتهية وعثر بحوزتها على 40 دينارا كما ضبطت في منطقة الفحيحيل وعلى مقربة من مسجد اردنية سادسة عثر معها على 56 دينارا.