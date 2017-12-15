احمد خميس

برعاية وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله المهنا وبحضور مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش ومدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بالإنابة العميد عادل الإبراهيم ومدير إدارة مكتب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام العميد عبدالعزيز التورة وعدد من قيادات قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام تم صباح امس افتتاح معرض المشغولات الحرفية واليدوية لنزلاء المؤسسات الإصلاحية «صنع أيدينا» والذي يقام للمرة السادسة ويستمر حتى 16/12/2017 بسوق شرق، ويتضمن المعرض مجموعة كبيرة من الأعمال اليدوية التي قام بصناعتها نزلاء المؤسسات الإصلاحية بكفاءة وجودة عالية والتي تعكس الجانب الإيجابي من إشغال أوقات الفراغ للنزلاء بما هو مفيد ومثمر. وأكد اللواء المهنا ان قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام يعمل جاهدا لتهيئة النزلاء بما يتوافق مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان حتى يعود النزلاء صالحين للانخراط في المجتمع والمساهمة في عمليات البناء لتحقيق الازدهار للجميع، مؤكدا ان ذلك مرحلة أولى من العملية الإصلاحية. وذكر ان النقلة النوعية المقدمة في خدمات نزلاء المؤسسات الإصلاحية تعتبر دليلا على أن الإصلاح أصبح منهاجا بديلا عن العقوبة.

من جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش إن هناك العديد من المبادرات العلمية والحرفية والقائمة والموجهة لنزلاء المؤسسات الإصلاحية لتحقق لهم بعد خروجهم المكانة العلمية والحرفية والتي تؤهلهم للعودة على ذويهم والمجتمع كأعضاء فاعلين.