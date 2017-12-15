عبدالكريم أحمد

شهدت أروقة قصر العدل أمس مشادة وتلاسنا وتدافعا بين اثنين من رجال الأمن المكلفين بحراسة وتأمين قاعات محكمة الجنايات والمحامي فيصل العتيبي.

وذكر مصدر ان العتيبي توجه بعد الجلسة إلى جمعية المحامين بشكوى أفاد فيها بأنه كان حاضرا مع موكلتيه المتهمتين وثالث بقضية تزوير، وبعدما أنهى مرافعته لاحظ طلب أحد رجال الأمن من موكلته الخروج ليحادثها فخرج معها بصفته محاميها فسألها رجل الأمن: «ليش تطالعين المتهم الثالث؟» بإشارة لمحاولة استفزازه، فتدخل بصفته محاميها إلا أن هذا لم يلق قبول رجل الأمن الذي أمسك بيده وقام بدفعه.

وأضاف العتيبي في شكواه أن رجل الأمن قام بالتلفظ عليه رغم محاولته تهدئة الأمر، ولما عادت موكلته للقاعة حاول هو أيضا الدخول للقاعة إلا أنه فوجئ برجل أمن آخر يمنعه من الدخول والتلفظ عليه.

وأشار العتيبي إلى أن ما تعرض له يشكل سبا وقذفا له فضلا عن منعه من أداء واجبه المهني بشهود الحاضرين.