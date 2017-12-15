محمد الجلاهمة

أسعف وافد هندي الى مستشفى العدان مصابا بكسور خطرة ووصفت حالته بالخطرة اثر محاولة انتحاره وسط ملابسات غامضة من الطابق الثالث، هذا وينتظر رجال الأمن والمباحث إفادات الوافد للوقوف على الاسباب التي دعته الى إلقاء نفسه والانتحار.

وبحسب مصدر أمني، فقد وردت الى عمليات وزارة الداخلية بلاغا بحادثة سقوط من علو في منطقة المهبولة ق1 حيث سارعت دورية لأمن الاحمدي وشوهد المبلغ وهو وافد أردني.

وأفاد بأن الذي أقدم على الانتحار قفزا يدعى ماهيش من مواليد 1994، وسجلت قضية شروع في الانتحار برقم 2017/142.