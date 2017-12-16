عبدالله قنيص

تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط سيدة أوروبية من أصول عربية حاولت الدخول إلى البلاد رغم إبعادها عن طريق الإدارة العامة للمباحث الجنائية، حيث قامت باستخراج حواز سفر أوروبي جديد لتتمكن من الحصول على تأشيرة سياحية عن طريق المطار دون بصمة، وبعد دخولها البلاد تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبطها، وإرسالها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لعمل بصمة تعريفية لها وتبين ان المتهمة تم ابعادها أكثر من مرة وأنها تقوم بالتلاعب والتزوير للتمكن من دخول البلاد من خلال تغيير جواز سفرها.

واعترفت المرأة خلال التحقيق معها بقيامها بالتلاعب والتزوير لتتمكن من دخول البلاد وتمت إحالتها إلى جهات الاختصاص.