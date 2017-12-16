هاني الظفيري

سجل رجال أمن مخفر السالمية قضية تحت مسمى دهس ووفاة لوافدة أربعينية من الجنسية المغربية وتم نقل الجثة إلى الطب الشرعي فيما تم التحفظ على الشخص الداهس وجاري التحقيق في الواقعة، ومن جانب آخر نقل مواطن خمسيني الى مستشفى الجهراء بعد تعرضه للدهس من قبل آخر تم نقله الى مخفر النعيم، وقال مصدر امني ان بلاغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية ظهر امس الاول من مواطن كان يمارس رياضة المشي في طريق مشاة عن تعرضه الى الدهس من قبل مواطن آخر في منطقة النعيم، فتوجه رجال الاسعاف الى موقع البلاغ حيث تبين ان المواطن تعرض الى اصابات متفرقة من انحاء جسده فيما تم ضبط الداهس وتبين انه مواطن بحالة غير طبيعية ونقل الى مخفر المنطقة، وجار تسجيل قضية.