محمد الدشيش - محمد الجلاهمة

شهدت منطقة صباح السالم اقتحام منزل وافد لبناني بسبب خلاف مع جاره المصري أسفر عن إصابات متفرقة له وولديه مواليد 2001 و2002 وتم اصطحاب تقارير طبية وسجلت قضية اعتداء بالضرب.

وتم تسجيل اتهام للوافدين المصريين بعدة تهم وهي «انتحال صفة رجال المباحث، الدخول للمنزل عنوة، التسبب في إتلاف محتويات المنزل، الاعتداء بالضرب بآلة حادة، ضرب 3 اشخاص وامرأة، احداث اصابة لاثنين من المعتدى عليهم».

وألقي القبض على اثنين وجار البحث عن شخص اخر متوار عن الأنظار.

وأكد مصدر أمني إن بلاغا تقدم به وافد لبناني يعمل إمام مسجد إلى رجال أمن مخفر صباح السالم مصطحبا تقارير طبية تفيد بتعرضه وابنه إلى اقتحام منزلهم من قبل جارهم وهو من الجنسية المصرية ويعمل مؤذنا بمسجد آخر وبرفقته ٥ أشخاص.

وأضاف المجني عليه ان ابنه جاء إلى البيت وأبلغه بأن جاره المصري قام بتوبيخه بسبب ارتدائه «الشورت» القصير وعندما ذهب لمعاتبته قام المدعى عليه بطلب «الفزعة» من ٥ أشخاص قاموا بطرق الباب عليه بحسب أقواله وادعوا أنهم رجال مباحث، الأمر الذي جعله يفتح لهم باب شقته فاقتحموها وانهالوا عليه وعلى ابنيه بالضرب بالآلات الحادة، مما أسفر عن إصاباتهم بكدمات في الأنف وجروح.

وقال المصدر انه جار استدعاء المدعى عليهم والتحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة إليهم، وسجلت قضية اعتداء بالضرب.