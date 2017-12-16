هاني الظفيري

تمكن رجال الأمن العام لقطاع محافظة الفروانية من القاء القبض على 3 مواطنين انتحلوا صفة رجال المباحث وتخصصوا في عمليات سلب الوافدين وتمت إحالتهم إلى المباحث لاستكمال التحقيق معهم في عدد العمليات التي قاموا بارتكابها.

وقال مصدر أمني إن دوريات الفروانية اشتبهوا في 3 أشخاص وتمت مراقبتهم في منطقة الحساوي يوم امس الاول حينما قاموا بدخول بناية وعند مشاهدتهم رجال الأمن لاذوا بالفرار جريا على الاقدام فتمت مطاردتهم حتى تم القاء القبض عليهم وتبين ان بينهم شقيقين واعترفوا في التحقيقات الأولية بأنهم يقومون بسلب الوافدين حيث يطالبونهم بحافظات النقود وبالاستعلام عنهم تبين أنهم من ارباب السوابق في عمليات السرقات وكذلك قضايا مخدرات وعليه تم رفع تقرير إلى الجهات العليا فأمر اللواء إبراهيم الطراح باحتجاز المتهمين واحالتهم إلى المباحث لاستكمال التحقيق.