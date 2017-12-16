محمد الجلاهمة

أحال رجال الأمن العام بتعليمات من الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء إبراهيم الطراح عددا كبيرا من المطلوبين للتنفيذ، وكان أبرزهم مواطن تم توقيفه في منطقة الحساوي وتبين أنه مدين بمبلغ 87 ألف دينار وأحيل إلى التنفيذ، كما تم ضبط وافد باكستاني صادر بحقه طلب مدين بمبلغ 300 دينار، بالإضافة إلى ضبط وافد هندي بمبلغ 200 دينار.

في محافظة العاصمة ضبط شاب من فئة غير محددي الجنسية كان يقود مركبة مسجل بحقها قضية سرقة وتمت إحالته مع المركبة الى جهة الاختصاص كما تم ضبط مواطنين مطلوبين القاء قبض بمبلغ 2500 دينار.

وفي محافظة مبارك الكبير أمر اللواء فؤاد الأثري بإحالة خمسة اشخاص مطلوبين بقضايا مالية الى جهة الاختصاص وذكر مصدر أن المطلوبين من جنسيات مختلفة.

من جانب آخر، احال رجال مديرية امن الاحمدي بتعليمات من العميد عبدالله سفاح 3 مواطنين مطلوبين بقضايا مالية بقيمة 3700 دينار.