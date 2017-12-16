هاني الظفيري - أحمد خميس

عثرت فرق الإطفاء مساء اول من امس على أسرة مفقودة في بر السالمي، وكانت غرفة عمليات الإطفاء قد تلقت بلاغا أفاد عن فقدان أسرة مكونة من 5 أشخاص أب وأم و3 بنات في بر السالمي، وعلى الفور استنفرت فرقة إطفاء مركز السالمي بقيادة الرائد خالد الشمري للبحث عن المفقودين.

وبعد مرور ساعتين من عمليات البحث وتمشيط المنطقة ولكثرة الدراكيل عثر رجال الإطفاء على الأم واثنتين من بناتها كن يسرن على أقدامهن، واستمرت عمليات البحث لمدة ساعة تقريبا وتم العثور على الأب والابنة الثالثة في مركبتهما وكانوا جميعهم بصحة جيدة وتم تسليمهم للطوارئ الطبية لزيادة الاطمئنان على سلامتهم.

وأهابت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمواطنين والمقيمين الى اتخاذ جميع الاحتياطات عند التنزه في الأماكن البرية ومعرفة خط سير الرحلة لتفادي مثل هذه الحوادث، مؤكدة في الوقت نفسه استعداد رجال الإطفاء على مدار الساعة لحماية الأرواح والممتلكات.