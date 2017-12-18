الأمن العام أوقف المتهمْين والثاني كان بحالة غير طبيعية

عبدالله قنيص ـ محمد الجلاهمة

شهدت منطقة الجليب صباح أمس مشاجرة غريبة الأطوار لاعتبارات عدة أولها أن بدايتها حدثت قبل أسبوع في منطقة القادسية والثانية ان المتهمين استخدما الحراب الحادة في المشاجرة وثالثا ان المتهمين لم يكتفيا بطعن جار الشخص الذي تشاجر معهما في القادسية وإنما تعقباه إلى مستشفى الفروانية للإجهاز عليه.

أما آخر الغرائب فإن أحد المتهمين كان خارج نطاق التغطية وقت استكمال مشادة القادسية.

وتم التحفظ على المتهمين تمهيدا لتوجيه عدة تهم لهما في مقدمتها الشروع في القتل وحيازة أدوات حادة.

وحول تفاصيل القضية قال مصدر أمني: إن بلاغا ورد إلى عمليات «الداخلية» يوم امس يفيد بوقوع مشاجرة دامية في منطقة الجليب، وعلي الفور توجه الى موقع البلاغ عدد من رجال الأمن والمباحث وتبين ان هناك مواطنا مصابا وانه نقل الى مستشفى الفروانية للعلاج من جرح قطعي في الرأس.

وأضاف المصدر ان قوة من مباحث الجليب انتقلت إلى مستشفى الفروانية للوقوف على تفاصيل ما حدث ومعرفة الملابسات وظروف الواقعة، وتبين ان المصاب كويتي يدعى من مواليد 1994.

وتبين لرجال المباحث ان مشاجرة سابقة وقعت قبل أسبوع في منطقة القادسية بين مواطنين، الأول ي.ع. والثاني ع.م. بشأن مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وتم تسجيل قضية في مخفر الدسمة بما جرى في القادسية.

وأول أمس جاء الثاني ع.م. وبرفقته صديقه ف.م. الى منزل الأول في منطقة الجليب، الذي ما ان شاهدهم مترجلين من مركبة أميركية فارهة ومتوجهين نحوه حاملين آلات حادة «حربة» حتى لاذ بالفرار الى منزله وكان يقف خارجه جار وصديق له يدعى ع.م.م.، ثم شوهد الأخير ملقى على الأرض بعد اصابته بعدة طعنات، لكن جارا ثانيا يدعى ا.ش اسعفه إلى مستشفى الفروانية لتلقي العلاج، ونظرا لحالته الحرجة تم ادخاله العناية المركزة.

وفي وقت لاحق حضر المدعون ع.م. وف.م. إلى المستشفى بهدف الإجهاز على المصاب، لكنهما فوجئا برجال المباحث والأمن العام، حيث تم ضبط الثاني وكان بحالة غير طبيعية ومصابا في يده، ثم تم احتجازه بالمستشفى تحت الحراسة، أما المتهم الآخر ع.م. فقد استطاع الفرار وجار البحث عنه لضبطه.