عبدالله القنيص

تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية وتحديدا رجال مباحث الجليب من اغلاق قضية سلب وافد مصري وذلك بضبط احد المتهمين، فيما جار البحث عن المتهم الثاني وهما من غير محددي الجنسية.

ومن المقرر إخضاع المتهمين بعد توقيف الثاني لتحقيقات مكثفة للوقوف على علاقتهما بجرائم مشابهة شهدتها منطقة الجليب تحديدا.

وقال مصدر امني انه ورغم انكار المتهم الموقوف قيامه بالسلب وأقر باعتدائه بالضرب فقط، الا ان تحريات المباحث اكدت كذب اقواله وأكدت ايضا ان المتهم وشريكه الهارب ثبّتا الوافد وسلباه تحت تهديد السكين.

هذا، وتم عرض المتهم في طابور عرض فتعرف المجني عليه على المتهم مباشرة خاصة أن واقعة السلب حدثت في العاشرة مساء وكان الجو مقمرا.

وكان وافد مصري من مواليد 1977 قد تقدم الى مخفر الجليب وسرد ما حدث له بالقول انه كان في طريقه الى منزله في الجليب وتحديدا عند دوار المواصلات، حيث تم توقيفه من قبل شخصين وسلباه تحت تهديد السكين آيفون 6 و55 دينارا وسوار فضة، وعليه تم تسجيل قضية سرقة عن طريق العنف. وفور تسجيل قضية احيلت الى مباحث المنطقة بحكم الاختصاص المكاني.

وبعد البحث والتحري حول الواقعة ضبط احد المتهمين وتبين انه بدون من مواليد 1992 ومقيم بصورة غير قانونية، وخلال التحقيقات الأولية اعترف المتهم بضرب المجني عليه فقط، نافيا واقعة السرقة والسلب، وتم عمل طابور عرض قانوني فتعرف عليه المجني عليه وأحيل الى جهة الاختصاص.