أحمد خميس

سجلت في مخفري شرطة القيروان والرميثية قضيتان، الاولى حملت عنوات سرقة عن طريق تحطيم حرز والاخرى سلب بالقوة.

وبحسب مصدر امني، فقد تقــدم الى مخفر القيروان عسكري في وزارة الدفاع وابلغ بأنه خلال تواجــده في ممشـــى منطقة القيروان واثناء ايقاف مركبته، وهي بالاصل ملك زوجــــته، فوجــئ بوجود كسر بالزجاج الامامي، واكتشف سرقة حقيبة بداخلها هويته العسكرية وبطاقته المدنية ورخصة قيادة وهويته الجامعية وبطاقته البنكية ومبلغ 50 دينارا، وامر وكيل النــيابة بندب الادلة الجنــائية لرفع البصمات عن المركبة وتسجيل قضية.

من جهة اخرى، تقدم الى مخفر الرميثية وافد فلبيني من مواليد 1979 يعمل سائق جوال وابلغ عن قيام شخصين مجهولين باستيقافه في الرميثية وسلبه مبلغ 35 دينارا بالقوة، وأمر وكيل النيابة بتسجيلها جناية.