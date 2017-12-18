المارة لاحقوا

3 متعاطين في شوارع خيطان

وضبطوهم بعد جلسة كيف

في سيارة

هاني الظفيري

وجه مدير عام مديرية أمن الفروانية اللواء صالح مطر بإحالة وافدة أردنية إلى إدارة الإبعاد الإداري لقيامها ببيع ملابس بمواقف جمعية الفروانية، وقال مصدر أمني إن الوافدة ضبطت وهي تقوم ببيع الملابس وهو ما يعتبر مخالفة لقانون العمل.

من جهة أخرى، أحيل وافد بنغلاديشي إلى إدارة الإبعاد أيضا بعد أن تبين أنه مخالف لقانون الإقامة منذ 10 سنوات.

كما ألقي القبض على وافدين من الجنسية الأردنية وهما شقيقان، وعند التأكد منهما تبين أنهما لا يحملان أي إثباتات وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كيس هيروين وأدوات تعاط وتمت إحالتهما إلى المكافحة.

كذلك تم ضبط 3 مواطنين بينهم امرأة أثناء عملية التفتيش في منطقة الفروانية، وكانوا بدون أي إثبات، وعثر بحوزتهم على كيس شبو وعدد 2 لمبة بداخلهما بقايا شبو.

كما ضبط مواطن وأردني وبحوزتهما سيجارة ملغومة وجاهزة للاستعمال يشتبه أن بها حشيشا وكيس به بقايا شبو، وقطرة للعين، وتمت إحالتهما إلى المكافحة.

ورصدت دوريات أمن الفروانية آسيويين أحدهما بنغلاديشي والآخر فييتنامي، حيث استطاعا الفرار بمركبتهما عندما شاهدا إحدى الدوريات الأمنية، لكن رجال الأمن استطاعوا إغلاق الطريق على المركبة اليابانية، ولكن الآسيويين استطاعا الفرار على الأقدام تاركين سيارتهما، فطاردهما رجال الأمن وقاموا بضبطهما، بينما قام أحدهما بإبداء مقاومة عنيفة لرجال الأمن، ولكن تمكن رجال الأمن في النهاية من السيطرة عليهما، وتم نقلهما إلى الدورية وبتفتيشهما احترازيا عثر على أكياس شفافة كبيرة وحقائب كبيرة بداخلها 66 قنينة يشتبه أن بها مواد مسكرة، وعليه تمت إحالتهما إلى مكافحة المخدرات.

من جهة اخرى، أحال رجال امن خيطان الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات 3 مواطنين، الاول يدعى «ح.ع» من مواليد 1998 والثاني «هـ.ب» من مواليد 1997 والثالث «ع.م» من مواليد 1997، حيث كانوا جميعهم في حالة غير طبيعية.

وقال مصدر امني ان رجال حملة تفتيشية في منطقة خيطان فوجئوا بتوقف مركبة قبل ان تصل الى النقطة، وقام من بداخلها بترك السيارة والهرب على الاقدام، فتمت ملاحقتهم من قبل رجال الامن والمارة واستطاعوا امساكهم، حيث تبين انهم في حالة غير طبيعية، وبتفتيش سيارتهم عثر بداخلها على كيس اسود به مادة عشبية يشتبه بأنها مخدرة.ش