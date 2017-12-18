هاني الظفيري

دعا مدير ادارة البطاقات بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية طارق البعيجان كافة الطلبة الدارسين في الخارج من الذين انتهت بطاقاتهم أو ستنتهي الى مراجعة اداراة البطاقات لاستعجال استصدار بطاقاتهم.

اوضح البعيجان ان الجهاز يقوم بتسريع اجراءات استخراج البطاقات للطلبة الدارسين في الخارج مراعاة لظروفهم الدراسية، مبينا ان الجهاز يستقبل جميع المقيمين بصورة غير قانونية بمن فيهم الطلبة قبل شهر كامل على انتهاء صلاحية البطاقة، نافيا في هذا الصدد ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل من تدخل الجهاز لدى بعض السفارات في موضوع استخراج تأشيرات الدخول، مؤكدا ان الجهاز - كأي مؤسسة حكومية - يحظر عليه التواصل مع أي جهة أجنبية.