إعداد: عبدالكريم أحمد

أمر قاضي التجديد أمس بإخلاء سبيل مواطن متهم بالشروع في قتل نسيبه وحيازة سلاح ناري، وذلك بكفالة مالية قدرها 1000 دينار.

وتعود الواقعة إلى أوائل شهر أغسطس الماضي، حيث نشبت مشاجرة بين المتهم وزوجته داخل مسكنهما في منطقة القيروان بسبب مشاكل عائلية قامت على إثرها بالاستنجاد بشقيقها الذي حضر وتشاجر مع صهره إلا أن الأخير أخرج سلاحا ناريا وعاجله بطلق ناري سبب له إصابة حرجة استدعت دخوله العناية الفائقة. وحضر مع المتهم محاميه جواد حسين الذي أكد أن الصحيفة الجنائية لموكله خالية من السوابق، كما أنه يعيل أسرته ولديه حكم بحضانة ابنته.