محمد الدشيش

وقعت مشاجرة دامية بين وافدتين آسيويتين في الشقة التي تقطنان بها في عمارة بمحافظة الجهراء لخلافات فيما بينهما أدت لرضوض وكدمات أمس الأول.

وقال مصدر أمني إن مقيمة آسيوية أفادت في شكواها لرجال أمن الجهراء بأنها تعرضت لرضوض وكدمات من قبل آسيوية أخرى تقطن معها في الشقة التي تسكنها، وذلك لأنها تريد أن تنام والأخرى رافعة صوت الأغاني وتقوم بالرقص دون مراعاة لمن حولها، وعندما طلبت منها أن تغلق صوت المسجل لم تبال وواصلت الرقص وحصل سب وقذف فيما بينهما، إلا أنها فوجئت بمواطنتها تقوم بالهجوم عليها وتبادلت الضرب معها، وزودت المبلغة الأمنيين ببيانات المتهمة وجار ضبطها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.