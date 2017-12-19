عبدالكريم أحمد - محمد الدشيش

استدعت النيابة العامة المقيم المصري وحيد محمود لسماع أقواله حول واقعة مشاجرته مع مواطن داخل محل لتصليح الدراجات النارية في منطقة الشويخ.

ونقل مصدر لـ «الأنباء» أن المذكور أدلى لوكيل نيابة العاصمة أقوالا تفصيلية حول الواقعة بصفته مجنيا عليه، حيث كشف أن المتهم دخل عليه غاضبا وقال له إنه كان ينتظر ربع ساعة في الخارج ولم يخرج له أحد فرد عليه أن الورشة لا تقدم خدمة تنزيل الدراجات فضلا عن وجود فترة راحة للعمال حينها.

وأضاف المصري بأقواله أنه فوجئ بالمتهم وهو يحاول استفزازه بوضع يده على فمه ثم التلفظ عليه قبل أن يضربه لكمة قوية على وجهه، فالتقط «طفاية» خفيفة كانت أمامه على الطاولة وضربه بها دفاعا عن النفس، وتعرض بعدها لضربات ولكمات عنيفة على وجهه وجسده، حتى وجد نفسه في المستشفى.

وأفاد المصدر بأن وكيل النيابة استمع لاثنين من الشهود وهما العامل الآسيوي الذي كان يعمل مع المصري في الورشة حيث أدلى باعترافات تتفق مع رواية الأخير، وكذلك مواطن من المارة استنجد به الآسيوي لفض التشابك حيث ذكر أنه دخل المحل وحاول السيطرة على المواطن إلا أنه لم يتمكن بسبب بنيته الضعيفة وإصابته بتكسر الدم.

وذكر أن النيابة العامة ستستدعي اليوم الثلاثاء المواطن للتحقيق معه حول تهم عدة بشأن الواقعة وكذلك على خلفية قيامه بتصوير لاحق بما يتضمن سبا وقذفا وإساءة لاستعمال الهاتف.