عبدالكريم أحمد

طلبت محكمة الجنايات استدعاء ضابط واقعة مقتل الداعية الكويتي عبد الرحمن السنافي، وأرجأت الدعوى إلى السابع من شهر يناير المقبل لاستجوابه بتقرير اتهامه.

وتخللت الجلسة حضور المحامي عبدالله الذياب وكيلا عن ورثة المجني عليه وادعى مدنيا ضد المتهمين، لافتا إلى أن القتيل مشهود له بحسن الخلق والسيرة الطيبة بين الناس، واجتهاده في تحصيل العلم الشرعي وتدريسه، كما أنه كان يعمل معلماً في دار القرآن الكريم، ويتأهب لمناقشة رسالة الدكتوراة.

وتعود وقائع القضية التي هزت الرأي العام الكويتي وتفاعل معها كثير من الدعاة والناشطين على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى شهر أغسطس الماضي حيث لقى الداعية السنافي البالغ 39 عاما مصرعه، بعد أن استدرجه ابن صديقه البالغ 21 عاما حيث اتصل عليه وطلب مقابلته بذريعة وجود أمر هام ، فأخبره أنه ينتظره عند مسجد المنطقة التي يقيم بها ، فذهب له مع مواطن آخر وركب معهما السيارة للحديث وأثناء سيرهم وجه الأول له عدة طعنات نافذة أودت بحياته على الفور، وقاما بإلقائه أمام مستشفى الصباح بعد وفاته ولاذا بالفرار، وقد أخبر الجاني والده بالجريمة ما دعاه إلى الذهاب إلى المستشفى للسؤال عن صحة استقبالهم للمجني عليه ما دفع أمن المستشفى لضبطه فاعترف بارتكاب ابنه الواقعة.