عبدالكريم أحمد - محمد الدشيش

قضت محكمة الجنايات ببراءة متهم من حيازة وإحراز مادة مؤثرة عقليا «الامفيتامين» بقصد التعاطي وقيادة مركبة وهو تحت تأثير المؤثرات العقلية.

وتتلخص الدعوى فيما شهد به ضابط الواقعة بأنه اثناء قيامه بمهام عمله تلقى بلاغا من عمليات الوزارة بتوقف احدى المركبات في الصحراء، وفي مكان الواقعة التقى بالمتهم الذي بدا بحالة غير طبيعية، وعند طلب اثباته اخرج لفافة مناديل تحوي قرصا يشتبه فيه بأنه مادة مؤثرة عقليا، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على علبة بلاستيكية تحتوي على مادة نفاذة.

وثبت بتقرير الأدلة الجنائية ان المضبوطات عبارة عن قرص لمادة الامفيتامين المدرجة ضمن جداول المؤثرات العقلية.

وحضر عن المتهم المحامي بشار النصار وبيّن ان المتهم انكر التهمتين المنسوبتين له بالتحقيقات، وقرر انه لحظة الواقعة كان في حالة طبيعية وأنه كان في رحلة صيد أدت الى توقف مركبته في الصحراء، فاستعان بعمليات وزارة الداخلية لنجدته، ان المضبوطات لا تخصه ودفع المحامي النصار ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وتجاوز القائم بالتفتيش حدود الاستيقاف ثانيا بطلان شهادة ضابط الواقعة ومحضر الضبط.