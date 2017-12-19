عبدالكريم أحمد - محمد الدشيش

طلبت محكمة الجنايات استدعاء ضابط واقعة مقتل الداعية الكويتي عبدالرحمن السنافي، وأرجأت الدعوى إلى السابع من يناير المقبل لاستجوابه بتقرير اتهامه.

وتخللت الجلسة حضور المحامي عبدالله الذياب وكيلا عن ورثة المجني عليه وادعى مدنيا ضد المتهمين، لافتا إلى أن القتيل مشهود له بحسن الخلق والسيرة الطيبة بين الناس، واجتهاده في تحصيل العلم الشرعي وتدريسه، كما أنه كان يعمل معلما في دار القرآن الكريم، ويتأهب لمناقشة رسالة الدكتوراه.

وتعود وقائع القضية التي هزت الرأي العام الكويتي وتفاعل معها كثير من الدعاة والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أغسطس الماضي حيث لقى الداعية السنافي البالغ 39 عاما مصرعه، بعد أن استدرجه ابن صديقه البالغ 21 عاما بالاتصال عليه وطلب مقابلته بذريعة وجود أمر مهم، فأخبره أنه ينتظره عند مسجد المنطقة التي يقيم بها، فذهب له مع مواطن آخر وركب معهما السيارة للحديث وأثناء سيرهم وجه الأول له عدة طعنات نافذة أودت بحياته على الفور، وقاما بإلقائه أمام مستشفى الصباح.