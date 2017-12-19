محمد الجلاهمة - وعبدالله قنيص

فتح جهاز أمن الدولة تحقيقا في واقعة تعرض وافد أميركي يعمل عميلا خاصا في الجيش الأميركي لإطلاق نار في معسكر عريفجان، فيما تم تمشيط مكان الواقعة للتأكد من حقيقة البلاغ وما إذا كان هناك بالفعل آثار لأي طلقات نارية أم ان الأمر مجرد توقعات وظنون غير حقيقية.

وحول تفاصيل الواقعة قال مصدر أمني ان الأميركي ويدعى «جاركنس» أفاد بأنه كان يقود مركبة يابانية رباعية الدفع ذهبية اللون، وقبل ان يصل الى معسكر عريفجان حيث يعمل، وجد جسما صلبا في الطريق، وخلال تفاديه أتت مركبة من الجهة المقابلة وبسرعة تتعدى الـ 100 كم ذات لون ابيض «رباعية» ايضا وعليها تظليل بالكامل ثم قام قائدها بالنظر داخل سيارة الأميركي بإمعان وفي هذه الأثناء سمع إطلاق نار وملاحظة طلقات تضرب الأرض ليقوم الأميركي بتجنب الإصابة بالطلقات، حسب قوله، وأشار الأميركي الى ان الجاني بعد الواقعة فر الى جهة غير معلومة.