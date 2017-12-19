محمد الجلاهمة

فتح وكيل نيابة الأحمدي تحقيقا مع طبيب مصري للوقوف على حقيقة خدش حياء فتاة عراقية قاصر، وسجلت بحق الطبيب قضية هتك عرض وذلك بعد أن أكدت الفتاة أن الطبيب صدر منه فعل خادش للحياء.

وجاء في تعليمات وكيل نيابة الأحمدي استدعاء الطبيب بعد ان تقدم والد الفتاة الى مخفر هدية ببلاغ قال فيه ان ابنته كان لديها موعد سونار في مستشفى العدان وفوجئ بأن ابنته تهرول من غرفة الطبيب وابلغته بأنه أثناء إجراء السونار فوجئت بيد الطبيب تمتد الى جزء حساس من جسدها فقفزت من السرير.

وبحسب المصدر فإن الطبيب نفى صحة ما ذكرته الفتاة، إلا أن القضية أخذت مسمى جنايات برقم 11/2017.