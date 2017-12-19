عبدالله قنيص

أمر وكيل النائب العام باحتجاز وافد بنغلاديشي في مخفر ميناء عبدالله لحين عرضه على النيابة العامة اليوم وتقرر استدعاء طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات ووالدها الى سرايا النيابة ايضا للاستماع الى افادات الطفلة رغم انها سردت بعفوية وبراءة الأطفال امام ضابط المخفر الأفعال المشينة التي ارتكبها المتهم.

وقال مصدر امني ان القضية والتي حملت رقم 83/2017 جنايات جاءت بعد ان تقدم مواطن من مواليد 1980 واتهم وافدا بنغاليا يدعى (ع.ك) بأنه قام بالتحرش بابنته وصدرت منه افعال مخلة على جسد الطفلة.

وقال المبلغ ان الطفلة حضرت الى والدتها وسردت لها ما حدث وعادت لتسرد ما صدر عن الذئب البنغالي امام رجال امن مخفر ميناء عبدالله حيث سجلت القضية.