هاني الظفيري - سعود الدعيج

علمت «الأنباء» أن تعليمات مشددة أصدرها مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي تضمنت إخضاع أمتعة المسافرين المشتبه بهم الى التفتيش الدقيق في إطار خطط الجمارك للحد من عمليات تهريب كل المواد المخدرة والمحظورة.

وقال مصدر جمركي إن هذه التعليمات تم تعميمها على كل المنافذ ودخلت حيز التنفيذ، وأشار المصدر الى أن أجهزة التفتيش التي قامت شركة «جلوبال» بتوفيرها بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك تعتبر داعمة لعمل الجمارك، إلا أن التفتيش من قبل رجال الجمارك يبقى هو الركيزة الأساسية.