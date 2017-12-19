محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص

في واقعة شديدة الغرابة، تقدم وافد بنغالي متهماً امرأة مجهولة بسلبه بالقوة، هذا وأمر وكيل نيابة الأحمدي بتصنيف القضية باعتبارها جناية برقم 2017/80، وكلف مباحث الأحمدي بسرعة ضبط وإحضار المدعى عليها.

وحول تفاصيل القضية، قال مصدر أمني إن وافدا بنغلاديشيا يدعى (ع. ممتاز) من مواليد 1982 قال إنه كان يسير في منطقة الفحيحيل الأربعاء الماضي عندما أوقفته سيدة تقود مركبة أميركية رباعية الدفع لونها ذهبي.

وعلى حسب زعمه، قامت المرأة بضربه وسلبت هاتفه النقال من نوع «سامسونج»، وأحضر المدعى عليه تقريرا طبيا جاء فيه كدمات ورضوض.