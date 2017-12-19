هاني الظفيري

شرع رجال مباحث الصليبية في البحث عن ٧ أشخاص احدهم كان يحمل سلاحا ناريا «مسدس» حسب ادعاء المجني عليهما في مخيم ببر الصليبية، وتم تسجيل قضية سلب بالقوة.

وقال مصدر امني إن شابين من فئة البدون تقدما ببلاغ ارفقا به تقريرين طبيين بتعرضهما لإصابات متفرقة، وقالا انهما كانا في المخيم عندما اقتحمته مجموعة مكونة من ٧ أشخاص وقاموا بالاعتداء عليهما بسبب خلافات سابقة، حيث استخدم احد الأشخاص سلاحا ناريا في تهديد احد المجني عليهما ووضعه على صدره أثناء عملية السلب التي شملت ٣ هواتف نقالة حديثة الصنع، وأضاف المصدر أن الشابين أدليا ببيانات وأوصاف المتهمين في عملية السلب لرجال المباحث.