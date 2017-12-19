عبدالله قنيص - أحمد خميس

أحال مدير عام مديرية امن الاحمدي العميد عبدالله سفاح الى إدارة التنفيذ المدني مواطنا من مواليد 1965 لكونه مدينا بمبلغ 20 ألف دينار وقبل أن يحال الى التنفيذ حررت مخالفة مرورية قد تودي به الى السجن وسحب رخصة القيادة وهي مخالفة قيادة مركبة في حالة غير طبيعية.

وكانت دوريات لأمن الاحمدي وخلال اقامة نقطة تفتيش بمنطقة الفنطاس قد أوقفت المواطن الخمسيني حيث بدا ثملا للغاية وتم الطلب منه النزول وبالاستعلام عنه تبين انه مطلوب لدين بـ 20 الف دينار.

تمكن رجال أمن الأندلس من ضبط مواطن وبدون بعد توقيفهما للاشتباه في كونهما بحالة غير طبيعية، وبتفتيش الأول عثر معه على 9 حبات يشتبه بأنها مخدرة «لاريكا»، كما عثر بحوزة الثاني على كيس به بقايا هيروين وأدوات تعاط، وبالاستعلام عنه تبين أنه مطلوب إحضاره لأنه مدين بمبلغ 2800 دينار، وأحيلت مركبة الأول إلى مخفر الأندلس، فيما احتجزت مركبة الثاني بمخفر الفروانية.

من جهة أخرى، تمكن رجال أمن خيطان من توقيف مواطن بعد الاشتباه فيه وبتفتيشه عثر على كيسين هيروين و4 أكياس بها بقايا هيروين بالإضافة الى أدوات تعاط ومنها إبرتان وورق رشيد وقفشة وليمون، وأحيل المتهم إلى المكافحة فيما احتجزت مركبته بمخفر خيطان.