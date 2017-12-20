تحريات المباحث كشفت عن الجريمة رغم كذب الأم

محمد الجلاهمة

تمكـــن رجــال الادارة العامة للمباحث الجنائية من الحصول على اعترافات صريحة من سيدة كويتية بإقدامها على قتل ابنتها الطفلة «المزعجة» بالضرب المبرح، وجاءت اعترافات الام في اعقاب مواجهتها بأدلة تم تجميعها.

ووجه مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان بإحالة المتهمة وملف القضية الى النيابة العامة مرفقة بتقرير صادر عن ادارة البحث الجنائي والرخص والمتضمن اعترافات الام.

وذكر مصدر امني انه بعد مرور أكثر من 10 اشهر من الحادثة وبعد اغلاق ملف القضية بوفاة الطفلة «س.د.ي» (كويتية من مواليد 2012)، اثبتت تحريات المباحث ان الطفلة قتلت ووفاتها ليست طبيعية كما اقر ذووها بذلك.

واضاف المصدر انه بإجراء التحريات حول الواقعة تم استدعاء المسعفين الذين انتقلوا الى موقع البلاغ محل الواقعة وتم سؤال الشهود (الجيران) والاستعانـــة بالمصادر السرية ودلت التحريات على قيام والدتها المتهمة «إ.ي.ع.ا» (كويتية من مواليد 1986) بضرب المجني عليها ضربا أفضى الى موتها، وعليه تم ضبط المتهمة وبمواجهتها بما أسفرت عنه تحريات اعترفت انه بتاريخ 2 يناير 2016 كانت المجني عليها «باسمة»، بحمام غرفة النوم تلهو «بالدش» بينما كانت الام بصالة الشقة فسمعت صوت سقوط ابنتها في الحمام فذهبت لها وشاهدت اداة الاستحمام (الدش) مفتوحة فسحبت المجني عليها بقوة وقامت بضربها عدة ضربات باستخدام يدها الى ان سقطت وقامت بركلها عدة ركلات على مناطق البطن والخصر والصدر محدثة بها الإصابات المذكورة بالتقرير الطب الشرعي الى ان فارقت الحياة، بعدها قامت بالاتصال على عمليات وزارة الداخلية وطلبت الإسعاف وادعت كذبا ان ابنتها سقطت بالحمام.

اوضح المصدر ان الام أقرت ايضا بأنها كانت تضرب ابنتها بشكل دائم لأنها مزعجة وتحطم اغراض المنزل ولم تكن هذه المرة الاولى وما حدث هذه المرة انه بعد ضربها المبرح سقطت البنت واغمى عليها فحاولت افاقتها دون جدوى وقامت بالاتصال والابلاغ بوقوعها بالحمام وعليه تمت احالة المتهمة الى النيابة العامة بعد اعترافها تفصيليا بضرب ابنتها مما ادى لوفاتها وعليه امرت النيابة بحجزها.