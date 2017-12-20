هاني الظفيري

اكد نائب المدير العام للشؤون الجمركية سليمان الفهد ان لجنة شؤون الموظفين المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 48 لعام 2017 عقدت اجتماعها الثاني والثالث وقررت الموافقة على نقل 82 من منتسبي الادارة العامة للجمارك من المفتشين والمدققين الجمركيين وموظفين الامن والسلامة بواقع 42 مفتشا جمركيا و22 مدققا جمركيا و18 من موظفي الامن والسلامة وذلك بناء على الطلبات المقدمة الى اللجنة.

واكد نائب المدير العام للشؤون الجمركية ان حركة التنقلات التي صدرت بالقرار الاداري رقم (8309) روعي فيها الحاجة للمنافذ الجمركية وبما ينعكس على تيسير العمل في خدمة العمل الجمركي.

واكد الفهد على ان لجنة شؤون الموظفين راعت بهذا الامر كافة الضوابط التي نص عليها قرار مجلس الخدمة المدنية بشان قواعد واحكام وشروط النقل والندب.

ولفت الفهد الى أن اللجنة برئاسة مدير عام الادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي ونائب المدير العام للشون الجمركية ونائب المدير العام لقطاع البحث والتحري ونائب المدير العام لشؤون المنافذ الجمركية ومدير ادارة الشؤون الادارية وأكد أن اللجنة سوف تنظر في كافة طلبات النقل المقدمة لها حسب اختصاصها وان هناك اجتماعات دورية للجنة لسد الشواغر في كافة الوظائف الجمركية والفنية والإدارية.