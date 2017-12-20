الغت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة بحبس مواطن 19 سنة من تهم الاتجار في المواد المخدرة والتعاطي والاتجار في اسلحة نارية وذخيرة وقضت ببراءته مما اسند اليه.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المواطن 19 عاما عن تهم الاتجار في المواد المخدرة وتعاطيها والاتجار في اسلحة نارية وذخائر.

حضر المحامى مساعد الهاجري مع المتهم امام محكمة الاستئناف وترافع شفاهة دافعا بانتفاء التهم المسندة للمتهم عن جرائم الاتجار في المواد المخدرة والاسلحة وبطلان تحريات المباحث وعدم جديتها فضلا عن تناقضها مع اقوال مجريها بالتحقيقات وبطلان القبض والتفتيش الصادرين في حق المتهم وبطلان الدليل المستمد منهما وعدم صحة تقرير الادلة الجنائية.

وقدم الهاجري مذكرة بختام دفاعه طالب بها بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة موكله، واستجابت المحكمة للمحامي الهاجري.

وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما اسند اليه من اتهام.