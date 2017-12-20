أحمد خميس

وجه وكيل نيابة الجهراء رجال مباحث القيروان بضبط واحضار شاب كويتي بعد ان امر بتوجيه تهمة الشروع في القتل اليه.

وجاءت اوامر النيابة بهذا الخصوص بعد ان ابلغ ابوه ان الابن لاحقه بسكين واتلف مركبته الفارهة، وكان مواطن متقاعد من مواليد 1960 ويقيم في منطقة النهضة قد ابلغ ان ابنه من مواليد 1987 (عاطل عن العمل) اشهر في وجهه اداة حادة (سكين) وتهجم عليه، فما كان منه الا ان توجه الى منزله هربا من انفعال الابن، وبحسب افادة الاب فإن الابن قام بقيادة مركبته الخاصة واصطدم بمركبة الوالد عمدا والحق بها تلفيات ثم هرب الى جهة غير معلومة.