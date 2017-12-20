عبدالله قنيص

أمر مدير عام الادارة العامة لمكافحة المخدرات العميد بدر الغضوري بإحالة 3 وافدين من جنسية عربية الى النيابة العامة بعد ضبطهم في قضيتين منفصلتين بمنطقتي الفروانية والجليب وعثر بحوزتهم على 210 غرامات شبو.

وبحسب مصدر أمني، فإن مدير ادارة المكافحة المحلية، وهي احدى ادارات الادارة العامة لمكافحة المخدرات، وصلت اليه معلومة بأن وافدا عاطلا عن العمل يتاجر وشريكه في السكن بالمواد المخدرة، حيث تم اجراء مزيد من التحريات التي اكدت صحة المعلومات، فتم استصدار اذن نيابي وضبط الوافدان في مسكنهما الذي عثر به على 150 غراما شبو وادوات تعاط واعترفا بحيازة المخدرات للاتجار والتعاطي.

كما وصل إلى رجال المكافحة المحلية معلومات بأن عربيا آخر يقيم في الجليب يتاجر في المخدرات، فتمت مداهمة الغرفة التي يقيم فيها بعد اصدار اذن من النيابة وعثر بحوزته على 60 غراما شبو.